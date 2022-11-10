Balıkesir’de gerçekleştirilen törende il protokolünün yanı sıra siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, odalar, borsalar, dernekler, vakıflar Atatürk’e saygılarını çelenk sunarak gösterdi. Sabah saat 09.40’da çelenk sunma töreninin başlamasıyla Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz çelenk sunumunu gerçekleştirdi. Protokolün ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Barosu’nun çelenklerini müteakip Ak Parti, CHP, İYİ Parti, MHP başta olmak üzere siyasi partiler, odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları da çelenklerini Atatürk heykelinin önüne koydu. Çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09,05’i gösterirken iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

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