Balıkesir Arama Kurtarma Ekibi (B.A.K.E), arama-kurtarma faaliyetlerini ve afet bilincini artırmak amacıyla ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Balıkesir Arama Kurtarma Ekibi Derneği Başkanı Murat Aydoğan ve Başkan Yardımcısı Orçun Altıntaş, önemli isimlerle bir araya geldi. Ziyaret edilen isimler arasında AFAD Balıkesir İl Müdürü Osman Atsız, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden yer aldı.

Görüşmelerde, arama-kurtarma faaliyetleri ve afetlerle ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Dernek Başkanı Murat Aydoğan, ülkemizde son dönemde yaşanan felaketler nedeniyle, toplumun afet bilinci konusunda daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi. Aydoğan, özellikle afet anlarında bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

Aydoğan, ayrıca ilgili kurumlarla yapılan işbirlikleri çerçevesinde, arama-kurtarma, orman yangını ve afet bilinci gibi konularda düzenlenen eğitimlerin kısa bir süre içinde tekrar başlayacağını duyurdu. Bu eğitimlerin, vatandaşların afetlere karşı daha bilinçli hale gelmelerine yardımcı olacağını belirten Aydoğan, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak hayat kurtarır," dedi.

B.A.K.E, bu tür ziyaretlerle işbirliklerini güçlendirerek, Balıkesir’deki afet bilincini artırmayı ve felaketlerde hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamayı hedefliyor.