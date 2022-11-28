Geçtiğimiz aylarda Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve ANASEM’in organizasyonunda Balıkesir’de düzenlenen Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı’na davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Sung Do Kim, ülkesine döner dönmez Türkçenin de Fakültesinin ilgili bölümlerinde ders olarak okutulması ve öğretilmesi için girişimlere başladı.

Geçtiğimiz aylarda Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve ANASEM’in organizasyonunda Balıkesir’de düzenlenen Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı’na davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Sung Do Kim, ülkesine döner dönmez Türkçenin de Fakültesinin ilgili bölümlerinde ders olarak okutulması ve öğretilmesi için girişimlere başladı.

Merkezi Balıkesir’de kurulu olan Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (ANASEM) yönetimiyle iletişime geçen Prof. Sung Do Kim, Kore Üniversitesi Liberal Sanatlar Fakültesi Dilbilim Bölümünde Türkçenin ve Türk edebiyatının bir ya da iki dönem ders olarak okutulması için ANASEM’den Kore Üniversitesi Dilbilim Bölümünde Türkçe dersi vermek üzere öğretim üyesi bulunması konusunda yardım talebinde bulundu. Güney Kore’nin başkenti Seul’de faaliyette bulunan ve Güney Kore’nin saygın üniversitelerinden birisi olan Kore Üniversitesi Liberal Sanatlar Fakültesi Dilbilim Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Sung Do Kim’in tavsiyesi ile Fakülte yönetimi, Dilbilim Bölümünde Türkçenin iki sömestre ders olarak okutulmasını kararlaştırdı.

Şükrü Kara: “Türk kültürünün yaygınlaşması için faydalı”

ANAESEM Onursal Başkanı ve Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara; yaptığı açıklamada, Kore Üniversitesi Dilbilim bölümünde Türkçenin ders olarak okutulması kararının Türk kültürünün yaygınlaşması ve Türkiye’nin tanıtımı açısından son derece faydalı bir girişim olduğunu belirtti. Vali Yardımcısı Kara, Türkçenin evrensel nitelikte bir dil olduğunu; uluslararası alanda rağbet gördükçe Türk kültürünün de diğer milletler tarafından tanınıp öğrenilmesinin kolaylaşacağını ifade etti.

Mustafa Özsarı: “Personel görevlendireceğiz”

ANASEM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özsarı’ da açıklamasında, Kore Üniversitesi Liberal Sanatlar Fakültesi Dilbilim Bölümü’nde Türkçenin ve Türk edebiyatının ders olarak okutulması kararının Türkçenin uluslararası bir bilim dili olma mücadelesinde önemli bir aşama teşkil ettiğini ifade etti. Güney Kore’nin saygın dilbilimcilerinden Prof. Dr. Sung Do Kim’in Türkçenin ve Türk edebiyatının Kore Üniversitesi’nde okutulması girişiminin takdire layık bir çaba olduğunu belirten Prof. Özsarı, başlangıçta ileri düzeyde İngilizce bilen ve Türkçe’nin öğretiminde de tecrübeli olan meslektaşlarının Kore’de görevlendirileceğini söyledi.