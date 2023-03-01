Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Balıkesir Göç İdaresine sevk edildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

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