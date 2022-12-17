Alibey (Cunda) Adasına getirilen düzensiz göçmenler daha sonra Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildiler.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-4510 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

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