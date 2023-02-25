Asrın felaketi depremin ardından Balıkesir’e gelen 17 bin 499 depremzede vatandaşın konaklamaları sağlanıyor. Depremzede vatandaşlara kapılarını açan kamu misafirhanelerinde 925 vatandaş kalırken, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ise 519 kişinin geçici konaklaması sağlanıyor.

Asrın felaketi depremin ardından Balıkesir’e gelen 17 bin 499 depremzede vatandaşın konaklamaları sağlanıyor. Depremzede vatandaşlara kapılarını açan kamu misafirhanelerinde 925 vatandaş kalırken, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ise 519 kişinin geçici konaklaması sağlanıyor.

Balıkesir’e gelen depremzede vatandaşlardan kendi imkanları ile konaklayan 14 bin 242 vatandaşın talepleri de gideriliyor. İl genelinde çeşitli otel ve apartlara ise bin 798 kişi yerleşti.

Balıkesir’e gelen misafirlerin konaklama ihtiyaçlarının Valiliğin koordinasyonu altında giderilmesinin yanı sıra ayni ve nakdi yardımlar yapılmaya devam ediyor. Balıkesir’de 13 bin 830 afetzede vatandaşa ayni yardım yapılırken 986 bin 250 TL tutarında da nakdi yardımda bulunuldu.

Deprem bölgesinden gelen bin 335 öğrenci ise ilk ve orta öğretimine devam ediyor. Yaşanan zor süreçlerin atlatılmasında psikolojik süreçlerin uzmanlar tarafından ele alınması üzerine yapılan planlama ile 8 bin 244 kişiye psikososyal destek sağlanıyor.

Bütün kurumların imkanlarını seferber ettiği birlik ve beraberlik günlerinde İlimizde depremzede vatandaşlara sağlık hizmeti de verilmeye devam ediyor. Çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşuna başvuran toplam bin 314 depremzede misafirin bin 292’sinin tedavisi tamamlandı.

Vali Hasan Şıldak’ın her aşamasını takip ettiği çalışmaların Balıkesir genelinde düzenli şekilde yürütülmesi konusunda bütün kurumlar büyük gayret gösteriyor.