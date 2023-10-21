Balıkesir’in Gönen ilçesinde Tütüncü kırsal mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Tütüncü Kırsal Mahallesi mevkiinde 10 AEU 857 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan 16 SP 664 plakalı Mesut Y. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. 10 plakalı otomobil içerisinde bulunan Seyit D. (29). ile Osman A. (35). yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralılar Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.