Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı’nın ağına 1 metre 90 santim boyunda 75 kiloluk yayın balığı takıldı. Dev balığı dükkanın önüne asarak satışa çıkaran Dağlı, balığı arkadaşlarıyla tekneye çıkarırken zorlandıklarını söyledi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı’nın ağına 1 metre 90 santim boyunda 75 kiloluk yayın balığı takıldı. Dev balığı dükkanın önüne asarak satışa çıkaran Dağlı, balığı arkadaşlarıyla tekneye çıkarırken zorlandıklarını söyledi.

Düziçi ilçesinde yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Ali Dağlı, akşam saatlerinde Aslantaş Barajı’na attığı ağını sabah saatlerinde çekmeye gitti. Çekilen ağın çok ağır olduğunu fark eden Dağlı, dev yayın balığını görünce şaşkınlık geçirdi. Arkadaşlarının yardımıyla balığı güçlükle tekneye çıkaran Ali Dağlı daha sonra balığı dükkanına getirerek satışa çıkardı. Dükkanının önüne astığı 1 metre 90 santim boyunda yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki dev yayın balığını gören çevredeki vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“Tekneye çıkarırken de bayağı bir zorlandık”

Dev yayın balığının sade halinde satıldığını ifade eden balıkçı Ali Dağlı, “Balık yaklaşık 75 kilo ağırlığında. Aslantaş Barajı’na akşamdan ağ atmıştık. Sabah ağları çektik. Yayın balığı geldi nasibimize. Dükkanımıza getirdik, halkımıza sunmak için. Balık çok güzel bir balık, sade et halinde satılıyor. 35 yıldır balıkçılık yapıyoruz. Bu balığı tekneye çıkarırken de bayağı bir zorlandık. Sonuçta aldık balığımızı” diye konuştu.