Akdeniz’de 15 Eylül’de ’Vira Bismillah’ diyerek sezona başlayan Mersinli balıkçılar, zorlu mesaisini sürdürüyor. Özellikle avın ardından ağların temizliğini yapan balıkçılar, saatler süren çalışmanın ardından teknelerini hazır hale getiriyor.

Türkiye’nin üretim ve tarım merkezleri arasında yer alan, Akdeniz’e 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin’de balıkçılar da ekonomiye önemli bir katkı sunuyor. 1 Eylül itibarıyla Karadeniz, Marmara ve Ege’de balıkçılar yeni sezonu açarken, hava sıcaklığından dolayı Akdenizli balıkçılar 15 Eylül’de ’Vira Bismillah’ dedi. Havaların da güzel gitmesi dolayısıyla Mersinli balıkçılar sezondan memnun olurken, özellikle avın sonrasında ağ temizliği ve dizimi balıkçıların saatlerini alıyor. Ağlara yapışan deniz canlılarını tek tek çıkaran ve düzelten balıkçılar, zorlu çalışmalarının ardından ava hazır hale geliyorlar.

Mersin sahilindeki teknesinde çocuklarıyla birlikte son hazırlıklarını yapan Kemal Kaçan, 36 yıldır balıkçılık yaptığını ve ekmeklerini denizden çıkardıklarını söyledi. 15 Eylül’de "Vira Bismillah" diyerek sezonu açtıklarını kaydeden Kaçan, "Bu sene baya umutluyduk. Geçen seneye göre nazaran bir parça iyi ama bu sene biraz mazot fiyatları bizi etkiledi. Şimdi mazot fiyatları biraz düşünce ava çıktığımızda ekmeğimiz oluyor. Biz özellikle jumbo karidese çok önem veriyoruz. Balık olarak da gümüş bu sene çok. Barbunya geçen senelere göre az. Çupra, gargur dediğimiz balıklarımız bu sene var" dedi.

"Hayata bir daha gelsem tekrar balıkçılığı seçerim"

Havalar iyi gittiği sürece balık çıkma oranının yüksek olacağını belirten Kaçan, "Biz önce ağımızı denize döküyoruz. GPS cihazıyla nokta atıyoruz, yani bayrak bırakıyoruz. Ondan sonra geri dönüyoruz. Belli bir süre sonra tekrar koordinata dönüp, ağlarımızı topluyoruz. Kıyıya geldiğimiz zaman ilk işimiz ağın içinde bulunan jumbo karidesleri ve balıkları seçiyoruz. Ondan sonra geriye kalan işleri yapıyoruz. Burada ağlara yapışan ufak yengeçler, karidesler oluyor. Onları da denize atıp, küçük balıkların beslenmesini sağlıyoruz. Tabi bu işlem çok kolay değil. Ekmek kolay kazanılmıyor. İşimiz zor ama işimizin aşığıyız. Hayata bir daha gelsem tekrar balıkçılığı seçerim. Burada ağlarla uzun süre uğraştığımız zamanlarda oluyor kısa sürende oluyor. Yani bunun saati yok. Gün geliyor 2 saatte işin bitiyor gün geliyor akşama kadar sürüyor. O gün ağa ne girdiyse çalışma süremizi de o belirliyor" diye konuştu.