Zonguldak’ta balıkçıların yüzü hamsiyle güldü.

Zonguldak’ta balıkçıların yüzü hamsiyle güldü.

Zonguldak’ta bir kaç gündür havaların bozuk olması sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Havaların düzelmesiyle yeniden denize açılan balıkçılar hamsiyle yüzleri güldü. Sabah saatlerinde denizde yakalanan hamsiler tezgahlara getirildi.

Hamsi tezgahta kilosu 25 TL’den satıldı. Hamsinin fiyatının uygun olması hem vatandaşı hem de esnafı sevindirdi.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Şu anda palamut balığı azaldığı için insanlar hamsiye yöneldi. Hamsinin fiyatı gayet uygun 25 TL. Çok da güzel hamsi kardeşim. Büyük kayıklarımı denize çıkamıyorlar. Ufak kayıklarımız yine Hamsi’yi avlıyorlar. Mezgit balığımız 50 TL. Çinekop balığımız 80 TL. Zargan balığı 70 TL. Bolluğu göre bu fiyatlar düşüyor. Hamsi balığı her zaman favoridir. Şu anda balığın şampiyonu hamsi. Hamsiye ilgi her zaman mükemmel. Denizin Real Madrid’i, Barcelonası hamsidir. Hamsi biraz daha bollaşırsa fiyatı daha da düşer” dedi.