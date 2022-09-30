İstanbul’daki Karaköy ve Yenikapı balık pazarlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Bolluk sayesinde esnafın yüzü gülüyor. Ayrıca balıkçılar, tüketicilere, ’palamutu bol bol alın, dondurucuda saklayın’ tavsiyesinde bulundu.

İstanbul’daki Karaköy ve Yenikapı balık pazarlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Bolluk sayesinde esnafın yüzü gülüyor. Ayrıca balıkçılar, tüketicilere, ’palamutu bol bol alın, dondurucuda saklayın’ tavsiyesinde bulundu.

Denizlerde yaşanan palamut bolluğu tezgahları süslemeye devam ediyor. İstanbul’un ünlü balık pazarları Karaköy ve Yenikapı’da palamut bolluğu yaşanıyor. Bu bolluk esnaflara göre 2 ay daha sürmesi bekleniyor. Fiyatları 30 ile 70 TL arasında değişen palamutlara vatandaşlar büyük talep gösteriyor. Balıkçılar palamutun yaklaşık 8-9 ay dondurucularda saklanabildiğini belirterek, vatandaşların fiyatlar artmadan donduruculara atmalarını söylüyor.

“Palamut bolluğu 2 ay daha devam eder”

Bu sene palamuttan dolayı yüzlerinin güldüklerini vurgulayan Karaköy balıkçısı Yusuf Durmaz, “Bir aydır palamut bolluğu devam ediyor bunun 2 ay daha devam edeceğini ön görüyoruz. Fakat havalar fırtınaya dönerse bu bolluk yavaştan geriler. Palamuta büyük rağbet var. Bu sene hamsi ve istavrit yok. Balık her şeyden ucuz o yüzden müşterilerimiz alsınlar palamutları donduruculara atsınlar. Günlük 100 kilo palamut satıyoruz. Vatandaşlar beklemesinler palamutun fiyatı daha düşmez. Şu anda 1 kilo palamut 40 TL, yarım kilo ise 30-40 TL arasında satıyoruz. Diğer balıkların fiyatı ise hamsi 70 TL, istavrit 70 TL, çinakop 100 TL’den satıyoruz. En ucuz gene palamut” şeklinde konuştu.

“Palamut buzlukta 7-8 ay durabiliyor”

İki üç senedir palamutta bu kadar bolluk olmadığını belirten Yenikapı balıkçısı Şafak Gün, “Ortalama tanesi 1 kilo olan palamut var. Bu üç kişiye rahat yetiyor. Fiyatı ise 60-70 TL arasında değişiyor. Bu sıcağa göre bu bolluk var ise yağışlar gelirse fiyatlar daha da düşer. Bu bolluk biraz daha devam edecektir. Balıkçı olarak vatandaşlara söylüyorum palamut buzlukta 7-8 ay durabiliyor. O yüzden alsınlar koysunlar buzluklarına. Bir daha bu bolluğu göremeyebilirler” ifadelerini kullandı.