Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılara 1 Nisan itibarıyla avlanma yasağı uyarısında bulundu.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Giresun İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm iç su kaynaklarında akarsu, baraj, göl ve göletlerde; sazan, kadife, siraz , yayın, tatlısu kefali ve diğer türler olmak üzere balıkların üreme ve yumurtlama zamanı olan 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında avlanmaları yasaktır. Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari amaçlı avcılığın yapıldığı, balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına, azami ölçüde uymaları avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple su ürünleri avcılık işi ile uğraşanların ve vatandaşların kurallara riayet etmeleri aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir” denildi.