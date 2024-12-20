Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (22.12.2024) sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.