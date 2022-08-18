1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılacak balıkçılar, av sezonu başlamadan ağ ve teknelerini yetiştirmek için hazırlıklarını hızlandırdı.

1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyerek denize açılacak balıkçılar, av sezonu başlamadan ağ ve teknelerini yetiştirmek için hazırlıklarını hızlandırdı.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı’ndaki balıkçılar, yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Balıkçılarda 1 Eylül öncesi hummalı bir çalışma hakim. Teknelerinin ve ağlarının son bakımlarını yapan balıkçılar, sezondan ümitli olduklarını söyledi.

Balık av sezonu öncesi hazırlıklara hız verdiklerini ifade eden Mehmet Öztürk, “Sezona az kaldı. Ben de teknemi boyuyorum. Av sezonun başlamasını bekliyoruz. Geçen yıl palamut az çıktı. Bu sene palamudun olup olmayacağı net değil. Bir görünüyor bir kayboluyor. Kaptanlar bu sene palamudun bol olduğunu söylüyor ama o işler belli olmuyor. Sezondan umutluyuz” dedi.

Bu sene palamudun bol çıkacağına inandığını ifade eden Hasan Bayrak, “1 Eylül’de denize açılacağız. Bu sene palamut bol gözüküyor. Palamuttan umutluyuz ama salyangozdan emin değiliz” diye konuştu.

Yeni sezondan ümitli olduklarının altını çizen Hasan Karaman, “Balıkçılar bu günlerde ağ ve tekne bakımlarına hız verdi. Yeni sezona hazırlık aşamasındayız. 1 Eylül de ’Vira Bismillah’ deyip denize açılacağız. Geçen av sezonunda Allah’a şükür ekmek paramızı kazandık. Biz mezgit ve tekir balığı avlıyoruz. Trol çekiyoruz. Yeni sezondan ümitliyiz, ava başlayınca duruma bakacağız” şeklinde konuştu.

4. kez balık avına katılacağını dile getiren 20 yaşındaki Oktay Karaman ise şunları söyledi:

“Çocukluğumdan beri balıkçılık yapıyorum. Bu sene 4. av sezonum olacak. 1 Eylül olmadan ağlarımızın bakımlarını bitirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl balık iyiydi. Bu sene ise ne olacak bakacağız. Kaptanlarımız şu anda palamudun bol olduğunu söylüyor ama biz mezgit ve barbun avlamaya çalışacağız. İnşallah bizim avlayacağımız balıklar da denizlerde bolca bulunur.”

Balıkçılar, 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyerek denizlere açılacak.