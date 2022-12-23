Sinop’ta yanan kuru yük gemisi mürettebatını kurtaran balıkçılar, o anları anlattı.

Sinop’ta yanan kuru yük gemisi mürettebatını kurtaran balıkçılar, o anları anlattı.

Sinop’ta 20 Aralık Salı akşamı 20.30 saatlerinde meydana gelen gemi yangınında 16 mürettebat sağ olarak kurtarıldı. Kayıp olan bir kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Gemi yangını sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına destekte bulunan balıkçı gemisi kaptanı Mahmut Ertuğral o anları anlattı.

“Duman bizi boğuyordu”

Olay anını anlatan gemi kaptanı Mahmut Ertuğral, “Ben yangına da müdahale etmeyi planladım. Fakat bizim geminin arka tarafında ağlarımız var. Benim onu tek bir alevde söndürme şansım mümkün değil. Komple ağı denize dökmem lazım ki onları kurtarayım. O da maddi olarak bayağı bir külfet. Onu da yapamazdık. Aldığımız son personel ‘gemide kimse yok’ deyince biz de dedik en azından onları aldık. Bir de dalga da olunca yardımcı botu da indirdik. Normalde geminin durma pozisyonunda ben ona yanaşamazdım. 3 tane ana makine 2 tane de bir başta bir de arka bölümde ekstra makineler var. Onları istediğimiz pozisyonda tutabiliyoruz. O büyük bir avantaj oldu. Bir de küçük botu indirince biz dumana maruz kalmayalım diye gemiyi çevirdik. Yoksa duman boğuyordu bizi. Bizim de müdahale edememe şansımız vardı. Ama önce gemiyi çevirdik ki duman ters tarafa gitsin diye. Biz oraya gittiğimizde mürettebat bayağı dumana maruz kalmışlardı” dedi.

Vali teşekkür etti

Sinop İskelesinde gemi kaptanı Mahmut Ertuğral ve gemi mürettebatını ziyaret eden Vali Karaömeroğlu ise “20 Aralık gecesi Sinop açıklarında yaşadığımız gemi yangını hadisesinde güvertedeki mürettebatını kurtaran kaptanımıza bir teşekkür ziyareti yaptık. ‘Kazım Kobya’ isimli gemimiz o akşam güverteden tahliye operasyonunu gerçekleştirdi. Mahmut reise ve bütün tayfa arkadaşlarına teşekkür için bugün buradayız. Ben başta Mahmut kaptan olmak üzere onun şahsında bugün gemi personeline teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bir daha böyle kaza ve belalar vermesin inşallah. Şuan 6 kişi taburcu oldu. Geri kalan 10 kişi de il dışındaki yanık merkezi olan hastanelere gönderdik. Orada tedavileri devam ediyor. Kayıp kaptanı arama kurtarma çalışmalarımız süratle devam ediyor. Akıntı Samsun tarafında olduğu için yoğunlukla orada arıyoruz. Oraya doğru sürüklendiğini değerlendiriyoruz. Yine o gece bugün balıkta olduğu için aramızda olmayan SÜRSAN-21 gemimiz de denizden 13 kişiyi toplamıştı. Ben onlara da teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.