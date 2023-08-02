Kuşadası’nda yaz etkinliklerinin vazgeçilmez adresi olan Balıkçılar Meydanı, sanatçı Mehtap Meral’i ağırladı. Mehtap Meral ve orkestrası sahne performansıyla konseri dinlemeye gelenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Yaz boyunca birçok ünlü ismi ağırlayan Balıkçılar Meydanı’nda son olarak Mehtap Meral sahne aldı. Sevilen sanatçı orkestrasıyla birlikte söylediği hareketli şarkılar ve sahne performansı ile müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Mehtap Meral, Kuşadası’nı çok sevdiğini ve kentte sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.