Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, Marmara Denizi’nde hamsi avcılığının durdurulmasının güzel bir karar olduğunu ve desteklediklerini söyledi.

Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, Marmara Denizi’nde hamsi avcılığının durdurulmasının güzel bir karar olduğunu ve desteklediklerini söyledi.

Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve balıkçılara gelecek sezon daha fazla ekonomik katkı sağlanması amacıyla, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında hamsi avcılığı 15 Nisan 2023 tarihine kadar durduruldu. Marmara’daki hamsi avı yasağı hakkında değerlendirmelerde bulunan Karataş, “Hamsi yasağını genelde olumlu buluyoruz. Geç kalınmış bir karar diyebilirim. Aslında 1-1,5 ay önce olabilirdi. Çünkü hamsiler genelde boyutu kurtarıyor ama kendileri zayıf, gelişmemiş bir hayvan. Bir nevi bir kırım oldu. Çoğu çöpe gitti veya yeme gitti. Halka intikal etmedi bu balıklar. Güzel bir karar. Bu kararı destekliyoruz. Biz küçük ölçekli balıkçılar olarak güzel bir karar diyoruz” dedi.

Marmara Denizi’nde avlanmayan hamsiyi yunusların tüketeceğini ileri süren Karataş, “Bu bir gerçek. Bizim küçük ölçekli balıkçılar olarak devletimizden talebimiz yunusa çözüm bulunması. Frekans yayıcı mı koyulur, bu konuda Tarım Bakanlığımızın çalışma yapması lazım” ifadesini kullandı.

Bu yıl en çok Marmara Denizi’nde hamsinin çıktığını anlatan Karataş, av yasağı nedeniyle fiyatlarda artış olacağını belirterek, “Karadeniz’de pek hamsi yok. Fiyatlara yansımaması imkansız. Balıkçılarımız 15, 20, 30 liraya hamsi alıyordu. Bundan sonra hamsinin kilosu 80-100 lira olacak” diye konuştu.