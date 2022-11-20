Antalya’da oltaları koparıp iğneleri dahi yiyen ve Tetradotoksin (TTX) adı verilen bir denizel toksin barındırıp panzehiri olmadığı için ölümcül olan balon balıklarını yakalamak için yarışma düzenlendi. Kıyıdan tuttuğu 44 santim uzunluğunda 1 kilo 540 gram ağırlığında balon balığı ile yarışmada birinci olan genç ise jüri üyelerini şaşırttı.

Antalya’da oltaları koparıp iğneleri dahi yiyen ve Tetradotoksin (TTX) adı verilen bir denizel toksin barındırıp panzehiri olmadığı için ölümcül olan balon balıklarını yakalamak için yarışma düzenlendi. Kıyıdan tuttuğu 44 santim uzunluğunda 1 kilo 540 gram ağırlığında balon balığı ile yarışmada birinci olan genç ise jüri üyelerini şaşırttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda Akdeniz’deki varlığı artan denizlerdeki istilacı türlerden balon balığına yönelik farkındalık oluşturmak için Konyaaltı Sahili’nde ‘Balon Balığı Yakalama Yarışması’ düzenledi. Saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılan yarışmaya çok sayıda amatör balıkçı katıldı. Yarışmacılar hem tekne üzerinden, hem de kıyıda oltayla balon balığı avlamaya çalıştı. Yarışmanın sonunda ise tutulan balıklar, toplam ağırlık esas alınarak tartıldı. Jüri eşliğinde tamamlanan ölçüm işlemleri sonucunda birinciliği 44 santim 1 kilo 540 gram ile Emrecan Kara kazanırken, ikinci 30 santim 480 gram ile Taha Enes Gökçe, üçüncü ise 80 gram ile Erdinç Duman oldu. Yarışmada dereceye girenlere madalya, 2 kişilik yemek ve teleferik hediyesi verildi.

"Kıyıdan bu kadar büyük bir balon balığı çıkmasına biz de şaşırdık"

Yarışmanın amacını anlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Nazif Ay, “Bu yıl ikincisini düzenledik. Yarışmamız sonuçlandı. Gayet güzel bir katılım oldu. Kıyıdan bu kadar büyük bir balon balığı çıkmasına bir de şaşırdık. Bu istilacı türler ile belediyemiz çalışmalarına devam ediyor. Gelecek yıl yine düzenleyeceğiz” sözlerine yer verdi.

"Yarışmaya katılmak planım da yoktu"

Yarışmanın birincisi 24 yaşındaki Emrecan Kara ise, “Balığı sabah saat 10.00’da tuttum. Yarışmaya katılmak planım da yoktu ama sürpriz oldu. Bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerin devam etmesini isteriz. Daha önce de balon balığı yakaladım. 6 yıldır balık tutuyorum. Her balığa çıktığımızda balon balığı denk gelir. Kıyıya genelde çekemeyiz, takımımıza zarar verir. Tuttuklarımızı diğer balıklara zarar vermemesi için gömüyoruz” dedi.