Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle balıkçıların Çarşamba gününe kadar balıkçıların denize açılmayacağını belirtti.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle balıkçıların Çarşamba gününe kadar balıkçıların denize açılmayacağını belirtti.

Balık sezonunda hamsiyi tüketen palamudun fazla olması nedeniyle hamsinin az olduğunu söyleyen Başkan Ergün Kayhan, “En başından beri dedik. Bu kadar bol palamutta hamsinin olmayacağını söyledik. Çünkü palamut balığı hamsiyi balığını yer bitirir diye ve maalesef bu sene hamsi olmadı" dedi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün, “Şu sıralar tekneler denize açılamadı. Çünkü rüzgarlı hava olduğu için şu anda denizde fırtına var peşine de yağmur var. Önümüzdeki hafta çarşamba günü yine kuvvetli şekilde Poyraz var yine tekneler denize açılamayacak hem endüstriyel balıkçılar hem de kıyı balıkçıları” dedi.

Başkan Kayhan, “2022 2023 sezonunda bol palamutçuluk oldu herkes kıyı ve endüstriyel balıkçıları açısından. Bu arada güzel balık yakaladılar tüm ülkemizi palamut balığına doyurdular. Havanın iyi olduğu zaman umudumuz hamsi diyorduk en başından beri dedik bu kadar bol palamutta hamsinin olmayacağını söyledik. Çünkü palamut balığı hamsiyi balığını yer bitirir diye ve maalesef bu sene hamsicilik de olmadı. Marmara’dan gelen hamsiler bile çok küçük kaldı biyolojik gelişimini sağlayamadılar. Şuanda Karadeniz hamsisi Sinop’tan geldi. O da çok küçük boyunu ancak kurtarır fakat gırgırlar endüstriyel balıkçılar yem fabrikalarına balığı yolluyorlar” dedi.