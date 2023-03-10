Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılardan sonra Tekirdağ’daki balıkçılar olumsuz havaya karşı limana çekerek rıhtıma bağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı fırtına ve yağış uyarılarından sonra Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçılar, Marmara Denizi’ndeki faaliyetlerine ara vererek limana çekildi. Balıkçılar olumsuz hava uyarılarına karşılık rıhtıma bağlayarak, fırtına öncesi tedbirlerini almış oldu.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "Yarın havanın çok sert bir lodos olduğunu Meteoroloji’den öğrendik. Fırtınadan sonra Allah nasip ederse balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine karides avcılığı ile devam edecek. Allah nasip ederse Nisan 15’e kadar karides avcılığımız devam edecek. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecekler" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizin Cumartesi gününden itibaren Balkanlar’dan gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü Marmara Bölgesi geneli İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da pazar günü bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova beklenen yağışların yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü bölge genelinde güney yönlerden lodos, fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına beklenmektedir" denildi.