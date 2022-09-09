Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri ve Düzce Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte 1 Eylül balık avcılığı sezonunun başlaması ile avcılık faaliyetlerinin kontrolü için denetim gerçekleştirildi. Denetimde balıkların boylarına bakıldı ölçüm yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Akçakoca ilçe Tarım Müdürlüğüne ile Sahil Güvenlik ekipleri avcılık yapan teknelerde balık denetimi yaptı. Denetimde tutulan balıkların boy ölçümleri yapıldı.

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