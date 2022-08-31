Balıkta av yasağı 1 Eylül itibariyle bitiyor, balıkçılar bu gece denizlere açılacak. Balıkçılar bu av sezonunda bolluk bekliyor.

Balıkta av yasağı 1 Eylül itibariyle bitiyor, balıkçılar bu gece denizlere açılacak. Balıkçılar bu av sezonunda bolluk bekliyor.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerimizde 1 Eylül 2022 tarihinde, Akdeniz’de ise 15 Eylül 2022’de başlayacak. Balıkçılar bu gece denizlere açılacak. İstanbul Yenikapı’daki balık pazarında esnaf, tezgahlarda yarından itibaren bolluk bekliyor. Balık tezgahlarında hazırlıklar tamamlandı. Av yasağı boyunca çiftlik balıkları satışı yapılan tezgahlarda yarın doluluk olması bekleniyor.

“Hamsi, palamut, istavrit bol olacak”

Bu sezon bolluk beklediklerini söyleyen balıkçı Erkan Sarıyaprak, ‘’Bu sezon balığı bol bekliyoruz. Av yasağında çupra, levrek, küçük istavrit satıyorduk. 9 metreden küçük kayıkların tuttuğu balıklar vardı. Çiftlik balıkları ve olta balıkları az oluyordu. Av yasağının kalkmasıyla hamsi, palamut, istavrit bol olacak diye bekliyoruz. Palamut fiyatını 50-70 arası, hamsinin ise 30 - 50 lira arası olmasını bekliyoruz. Yarın tezgahlar şenlik gibi olacak, tezgahları dolduracağız’’ diye konuştu.

“Tezgahlarımızı hazırladık”

Balıkçı Hamdi Bal ise "Şuana kadar deniz levreği, çupra vardı. Olta balıkları geliyordu. Balık az oluyordu, yazın 4 ay bu şekilde idare ettik. Bu sezon özellikle palamutun bol olmasını bekliyoruz. Tezgahlarımızı hazırladık. Bu sene bolluk bekliyoruz, ilk hafta bunu göreceğiz" dedi.