SAMSUN (İHA) – Samsunlu balıkçılar bu Ramazan’da balığa olan ilgiye geçen yıllarda rastlanılmadığını söyledi.

Kilosu 40 ila 300 TL arasında değişen balık fiyatları her vatandaşın bütçesine hitap ediyor. Sofralarını protein ile güçlendirmek isteyen vatandaşlar kırmızı ve beyaz et yerine maliyeti daha uygun olan balığa yöneliyor. Samsunlu balıkçılar, vatandaşların daha önce olmadığı kadar Ramazan ayında balığa rağbet gösterdiğini ifade ettiler. Balıkçılar satışlardan memnun olurken, vatandaşlar ise fiyatların özellikle Karadeniz’de daha uygun olması gerektiğini söylediler.

“En bereketli Ramazan"

Daha önceki Ramazan aylarında balığa bu kadar ilgi gösterilmediğini belirten balık satıcısı Onurcan Köse, “Geçen Ramazanlara göre bu Ramazan’da işlerimiz oldukça yoğun. Aynı sezon başlangıcı gibi balık satıyoruz. Vatandaşa somon yetiştiremiyoruz. Çipura 110, alabalık 40, mezgit 40, istavrit 80, sazan 50, tirsi 40, barbun, kefal 60 ve palamut kilo 50 TL’den satılıyor. Fiyatlarımız gayet uygun. Balık satışı açısından bu zamana kadar gördüğüm en bereketli Ramazan ayındayız diyebilirim. 2 kilo somonla 5 kişi rahatlıkla doyabiliyor" dedi.