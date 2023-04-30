Trabzon’da büyük balıkçı teknelerinin yoğun olarak kullandığı Çarşıbaşı, Beşikdüzü ve Yoroz limanlarının içeresinde dip temizliği çalışması başlatıldı.

Çarşıbaşı ilçesindeki limanda dip temizleme çalışması sürerken balıkçılar bu sayede limana giriş ve çıkışları daha rahat hale geleceğini belirttiler.

Limanda dip temizleme çalışmasının geçtiğimiz yılın Eylül ayında yapıldığını ancak yine dolduğunu belirten balıkçılardan Ahmet Kaya, özellikle rüzgarlı havalarda limandan çıkamadıklarını kaydetti.

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan 54 yaşındaki Kaya, liman ağzının sığ olduğunu ifade ederek “Liman ağzı sığ olduğu için balıkçı tekneleri girip çıkamadığından kum boşaltma çalışması yapılıyor. Eylül ayında boşaltılmıştı ancak yine doldu. Boşaltılması bizim için iyi. Çünkü denize çıkamıyoruz çok kum doldu. Normalde yukarı kısmına en az 150 metre mendirek olması lazım çünkü hava estiği zaman limandan dışarı çıkamıyoruz. Şu an büyük teknelerin bulunduğu kısmı boşaltıyorlar daha sonra da diğer kısımlarını boşaltacaklar” dedi.

Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği envanterine kayıtlı tarama ve taşıma yapabilen Mimar Sinan gemisi rıhtım boyunca 50 cm olan derinlik 3 metreden başlayarak, barınak içlerine doğru 5 metreye ulaşacak şekilde çalışma yapacak. Çalışma ile toplamda 5 bin metreküp dip malzemesi çıkarılması öngörülüyor.