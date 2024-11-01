Tokat’ta kafes balıkçısı Sadullah Sezer, sahiplendiği sokak köpeği Şila ve yavrularına her gün tekne turu yaptırarak, birlikte balıklara yemlerini veriyor.

Almus ilçesinde kafes balıkçılığı yapan Sadullah Sezer, baraj kıyısındaki bir sokak köpeğine sahip çıkarak, ona "Şila" adını verdi. Şila için özel bir konteyner alan Sezer, baraj kenarına minik dostu için sıcak bir yuva yaptı. Sezer, balıkları yemlemek için her gün tekneyle balık kafeslerine giderken Şila da ona eşlik ediyor. Şila’nın yavruları da bu alışkanlığı annelerinden devralarak, Sezer’i tekne gezilerinde yalnız bırakmıyor. Balıkçının köpeklerle geçirdiği bu keyifli anlar, görenlerin ilgisini çekiyor.

“Peşimi bırakmıyorlar”

Sokaktan sahiplendiği Şila ve yavruları ile günlük tekne turu yaptığını söyleyen balık yetiştiricisi Sadullah Sezer, “Ben burada balıkçılıkla uğraşıyordum. Şila’ya burada bir yer yaptım. Sonra benimle arkadaş oldu. Tekneyle gezintiye çıktık. Daha sonrasında yavruları oldu. Onlara da ben bakıyorum. Önce tekneyle bunları gezdiriyorum, sonra da balıkları yemlemeye gidiyorum. Bazen tekneden indiremiyorum. Yalandan tekneden iniyormuş gibi yapıp, onları indirip ben balıkları yemlemeye gidiyorum. Yoksa peşimi bırakmıyorlar” dedi.