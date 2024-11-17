Adana’nın Kozan ilçesinde bir balıkçı, 55 kilogram ağırlığında ve 1 metre 75 santimetre büyüklüğünde orkinos balığı yakaladı.

Kozan’da balıkçı Aydın Beştepe, 55 kilogram ağırlığında 1 metre 75 santimetre büyüklüğünde yakaladığı orkinos cinsi balığı dükkanının girişine astı. Balığı gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Beştepe, "Kozan’a ilk kez orkinos balığı getirdik. Bir insan boyunda. Görenler inanmıyor maket sanıyorlar. Çok kişi geldi fotoğraf çektirdi" diye konuştu.

Vatandaşlar balığın çok büyük olduğu için dikkat çektiğini ifade ederek, Kozan’da ilk kez böyle bir balıkla karşılaştıklarını söyledi.