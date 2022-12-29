Milas-Bodrum karayolu Koru Mahallesi’nde bulunan balık yem fabrikasında dün gece yangın meydana geldi. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri de destek verdi. 2 su tankeri, 1 arazöz, 1 teknik eleman ve 10 işçi iş yeri yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Mezun olduğu okulun öğrencilerine mesleğini tanıttı

Mezun olduğu okulun öğrencilerine mesleğini tanıttı

Milas-Bodrum karayolu üzerindeki balık yem fabrikasında dün gece yaşanan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Milas işletmesindeki arazöz ekipleri de müdahale etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.