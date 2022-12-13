Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde balık yakalarken çamura saplanan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde balık yakalarken çamura saplanan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Bozdoğan-Nazilli karayolu Akçay Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamurlu sudaki balıkları yakalamaya çalışan bir şahıs bir anda beline kadar çamura battı. Çamura batan şahıs yanındaki cep telefonu ile yardım çağrısında bulundu. Yapılan çağrı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ip yardımı ile şahsı sıkıştığı çamurdan kurtardı. Çamurdan kurtulan adam itfaiye ekiplerine teşekkür etti.