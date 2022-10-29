Tayland’daki balık ve karides çiftliklerinde erken ölümleri önleyen Manisa’nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir firmanın Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2 adet “Balık ve Karides Besleme Ürünü” ruhsatlandı. Yem ve yem katkı maddeleri üzerinde faaliyet gösteren firma, aldığı bu ruhsat ile Türkiye’de bir ilk imza attı.

Tayland’daki balık ve karides çiftliklerinde erken ölümleri önleyen Manisa’nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir firmanın Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2 adet “Balık ve Karides Besleme Ürünü” ruhsatlandı. Yem ve yem katkı maddeleri üzerinde faaliyet gösteren firma, aldığı bu ruhsat ile Türkiye’de bir ilk imza attı.

Bölgenin parlayan yıldızı Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde 2013 yılında Ar-Ge Üretim Tesisleri ile faaliyete geçen ve Türkiye’nin en köklü yem katkı firmaları arasında yer alan Farmavet A.Ş, Yem Katkıları ve Hayvan Besleme ürünleri alanında Çin’e ihracat yapma yetkisi alan ilk firma oldu.

Farmavet International Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Ercan Petekkaya, firma olarak yeni ihracat kapısı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Petekkaya, alınan ruhsatın ardından Çin’den ilk siparişi aldıklarını söyledi. İlk etapta 3 konteynır sipariş aldıklarını belirten Petekkaya “Bu siparişleri 2 vardiya çalışarak Aralık sonuna kadar tamamlayıp, 2022 yılı sonunda ilk ihracatımızı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Bu ürün üzerine çalışmalarını 6-7 yıldır sürdürdüklerini anlatan Petekkaya “Tayland’daki Karides üreticilerinin bazı hastalık sorunlarını doğal yollarla giderebilmeleri için bize yeni bir ürün talebi ile geldiler. Yaptığımız bilimsel çalışmalar sonucunda ürünlerimizin Karideslerin çok önemli sorunları olan erken ölüm ve beyaz dışkılamayı giderdiği bilim insanları tarafından ortaya konuldu. Sonrasında ticari anlamda Tayland’a ürünümüzü sunmaya başladık” diye konuştu.

Talebin kendilerine Çin’den geldiğini anlatan Petekkaya, “Çin’e yem katkısı ihracat etmek oldukça zordur. Önce Çin Tarım Bakanlığı’ndan ürününüzü ruhsatlandırmanız, daha sonra da Çin Gümrükler Genel İdaresi’nin pozitif listesine girmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Pekin Büyükelçiliği ve Çin Gümrükler Genel İdaresi arasındaki yazışmalar, T.C. Pekin Ticaret Müşavirimiz destekleri ile gerçekleştirildi. Pekin Büyükelçiliğimizdeki Ticaret Ataşemizin Çin otoriteleri ile yaptığı görüşmeler sonrasında ürünlerimiz Çin’de ruhsatlandı ve Gümrük Birliği’ndeki pozitif listede yer aldı. Biz bir Türk firması olarak yem katkıları alanında bunu başaran ilk firma olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da Türkiye’deki başka firmalarda bizi takip edip, ülkemize döviz getirecek böylesine sofistike AR-GE’ye dayalı ürünler üretirler” dedi.

Çin pazarının oldukça geniş bir pazar olduğunu vurgulayan Petekkaya, “Bu ürünlerimizin ihracatını gerçekleştirirken, ülkemiz kaynaklı ürünleri kullanacağız. Hammaddeden, ambalajına kadar birçok sektöre katkımız olacak. Ülkemizde istihdamı artıracağız. Yeni ekip arkadaşlarımız ile yeni ürünlere yelken açacağız” şeklinde konuştu.