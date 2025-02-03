Bursa’da balık tutmak için sahilden ayrılan balıkçı, gördüğü manzara karşısında nutku gibi eli de tutulunca, avdan boş döndü. Kayda aldığı yunusları izleyenler de kendisine hak vermeden geçemedi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinden ailesi için balık tutmak isteyen balıkçı, yanına aldığı oltalarla teknesiyle sahilden ayrıldı. Belli bir süre gittikten sonra kendisine eşlik eden yunusları gören balıkçı, kimi zaman onlarla birlikte ilerledi, kimi zaman ise yaptıkları dansı izledi.

Ara ara tekneden uzaklaşan yunusların, bir süre sonra yeniden teknenin yanına gelerek balıkçıya eşlik etmesi dikkat çekti. Kendisiyle yüzen yunusların verdiği tebessümle birlikte balık tutmayı unutan balıkçının kayda aldığı görüntüler ise kısa sürede binlerce izleme aldı. Balıkçının, yunusun kendisine baktığını iddia etmesi de dikkat çekti.