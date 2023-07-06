Tatil için gittiği memleketi Muğla’nın Seydikemer ilçesinde balık tutmak isterken elektrik akımına kapılan Aydın’ın Çine ilçesinde görev yapan ilkokul müdürü Korhan Karaca (46), yoğun bakıma alındı.

Olay, Seydikemer ilçesi Ceylan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çine Atatürk İlkokulu’nda Müdür olarak görev yapan Korhan Karaca, tatil için gittiği memleketi Seydikemer’de balık tutmak istedi. Balık tuttuğu esnada oltanın ucu yüksek gerilim hattına takıldı, talihsiz müdür, elektrik akımına kapıldı. Bir anda yere yığılan Karaca’yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Müdür Karaca, yapılan ilk tedavilerin ardından ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Karaca’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.