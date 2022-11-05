Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oltayla balık tutmaya çalışan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren adamı denizden son anda dalgıçlar çıkardı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde oltayla balık tutmaya çalışan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren adamı denizden son anda dalgıçlar çıkardı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Seka Park marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marinada balık tutan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Suya düşen Ahmet Ö.’nün çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye dalgıçları tarafından boğulma tehlikesi geçiren adam sudan çıkarıldı. Ahmet Özcan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.