Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde balık tutmak için açıldığı denizde fırtınaya kapılarak sürüklenen ve 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Eskişehirli emekli uzman çavuş Cemil Korkmaz, sığındığı gemide sağlıklı olarak bulundu.

Yaklaşık 1 yıl önce Denizli’de yaşamaya başlayan Eskişehirli emekli uzman çavuş Cemil Korkmaz, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde bulunan Katrancı Koyu’na gitti. Hobi olarak balık tutan 47 yaşındaki Korkmaz, Pazar günü 17.00 sularında her zaman yaptığı gibi botuyla denize açıldı. Ailesinin yanından ayrılan ve denize açılan Cemil Korkmaz’dan bir daha haber alınamadı.

Cemiz Korkmaz’a ulaşamayan ailesi endişelenerek sahil güvenlik ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Ekiplerin başlattığı çalışmalar 3 gün boyunca devam etti. Bugün öğle saatlerinde ise Cemil Korkmaz’dan sevindirici haber geldi. Ailesine telefon ederek ulaşan Cemil Korkmaz’ın, botuyla fırtınaya yakalandığı ve açık denizde sürüklendiği, daha sonra da bir gemiye sığındığı öğrenildi. Korkmaz’ın hayatta olduğunu öğrenen aile yakınları, durumu sahil güvenlik ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Açık denizde sürüklenen ve gemiye sığınan Cemil Korkmaz, ekiplerin çalışmaları sonucunda ailesine kavuştu.