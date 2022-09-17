Şırnak’ta hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar oltalarını ve serpmelerini yanına alıp Habur Çayında balık tuttu.

Şırnak’ta hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar oltalarını ve serpmelerini yanına alıp Habur Çayında balık tuttu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Habur Çayı, doğa ve balık tutkunlarının hafta sonu durağı oldu. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar Habur Çayının yolunu tutarak, balık keyfi yaptı. Drone ile havadan görüntülenen Habur Çayı, manzarasıyla görenleri adeta hayran bırakıyor.

Habur Çayına sürekli gelerek balık tuttuğunu aktaran Tahsin Uluer, “Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Habur Çayındayız. 1 Eylül itibariyle balık sezonunun açıldığını duyduk. Bununla birlikte büyük bir sevinç, mutluluk yaşadık. Bu vesileyle arkadaşlarla Habur Çayına geldik, balık tutuk, pikniğimizi yaptık. Çok güzel duygular yaşadık. İstiyoruz ki bu topraklar hep huzurlu olsun. İnsanlar gelip bu memleketin güzelliklerini görsünler. İnsanlar hep buradan batıya giderek tatilini yapacak diye bir şey yok. Şırnak’ta Türkiye’nin 81 ilinden bir parçadır. İstiyoruz ki batıdaki insanlar da gelip burayı görsünler. Buralarda mermilerin sustuğu, huzurun olduğu, güzel ortamın olduğu bir yerdir” diye konuştu.