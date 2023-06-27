Samsun’da derede balık tutarken ’serme’ diye tabir edilen balık ağının elinden kurtulması sonucu peşinde suya atlayan bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesinin Esatçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Aydoğan (39) ’serpme’ diye tabir edilen balık tutma ağı ile ile balık tutmak için dereye gitti. Serpmeyi suya atan Aydoğan, elindeki ipinin kurtulması sonucu peşinden suya atladı. Yüzme bilmediği öğrenilen Seyit Aydoğan derede boğuldu. Aydoğan’ın olay sırasında yanında bulunan Yasin Yiğit durumu yakınlarına haber vererek yardım istedi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyit Aydoğan’ın cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.