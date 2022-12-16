Eskişehir’de vatandaşların balıkçı dükkânlarının önünde oluşturduğu kalabalık dikkat çekiyor.

Eskişehir’de vatandaşların balıkçı dükkânlarının önünde oluşturduğu kalabalık dikkat çekiyor.

Eskişehir halkı en sağlıklı gıdalar arasında yer alan balıktan vazgeçemiyor. Balıkçı Muharrem Şahin, işlerin yoğunluğuna ve güncel balık piyasası hakkındaki detaylara değindi. Özellikle hafta sonları balıkçı dükkânlarının önünde yoğunluk olduğunu anlatan Şahin, fiyatların nispeten düşmesinin satışlarını arttırdığını anlattı. İlerleyen günlerde hamsinin fiyatında düşüş beklediklerini belirten Muharrem Şahin, “Balık satışları özellikle hafta sonları daha yoğun oluyor. En çok satılan balıklar palamut, uskumru, hamsi ve çinekop. Özellikle bu balıklara rağbet var. Şu an hamsi 80 lira ama ilerleyen günlerde 40-50 liraya kadar düşmesini bekliyoruz. Palamut ise yavaş yavaş sonuna geliyor, Karadeniz palamudu bitmek üzere. Şu an çinekop bol ve fiyatı 100-150 liradan 80 liraya kadar düştü” dedi.