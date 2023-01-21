İstanbul’daki balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu sene fiyatı 100 TL civarına kadar çıkan hamsi, 50 TL’ye kadar düştü. Balıkçılar, vatandaşların fiyat düşüşü nedeniyle hamsiye yöneldiğini söyledi.

İstanbul’daki balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Bu sene fiyatı 100 TL civarına kadar çıkan hamsi, 50 TL’ye kadar düştü. Balıkçılar, vatandaşların fiyat düşüşü nedeniyle hamsiye yöneldiğini söyledi.

Balık tezgahlarını palamuttan sonra hamsi süslemeye başladı. Palamutun çekilmesiyle küçük balıklar gün yüzüne çıkmaya başladı. Vatandaş ise hamsiye yöneldi. Kilosu 100 TL’ye kadar çıkan hamsi 50 TL’ye kadar düştü. Havanın soğumasıyla balığın daha da bollaşacağını belirten balıkçılar, fiyatların gerileyebileceğini söyledi.

“Hamsi bol çıkmaya başladı”

Hamsi bolluğu olduğunu belirten balıkçı Samet Balyemez, “Hamsinin fiyatı bu sene çok fazla düşmemişti ama bu gün 50 TL’den satıyoruz. Kilosu 100 TL’den 50 TL’ye kadar düştü. İstavrit 100 lira, çinekop 150-200 lira arasında değişiyor. Havalar sıcak seyrediyor, çinekop soğuk havaları sever. Havalar soğuk olsaydı, mevsimine göre havayı yaşasaydık şu anda çinekop bolluğu yaşayacaktık. Geçen sene bu zamanlarda lüfer bolluğu yaşanmıştı, 35-40 liraya kadar satmıştık. Bu sene ilk zamanlarda palamut bolluğu yaşamıştık. Mayıs’ın ilk günü sezon kapanacak. Sezon kapanana kadar mevsim sıcaklıkları normal seyrinde giderse bolca çinekop, hamsi, lüfer yiyebileceğiz. Tüm balıklarda bir azalma var ama hamsi aksine bol çıkmaya başladı. Palamutun neredeyse tamamen denizlerden çekilmesiyle küçük balıklar bollaşıyor” şeklinde konuştu.

Havanın balıklardaki etkisine değinen Balyemez, “Hava soğuduğu zaman balıklar çok fazla gezmez ve ürerler. Hava sıcak olduğunda sürekli hareketli olurlar ve üreyemezler. Şu an hamsiye talep fazla. Havalar soğuduğu anda istavrit, çinekop ve hamsi bolluğu göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Balık almaya geldiğini belirten vatandaş Alaattin Çelikipek, “Akşam yemeği için 2 kilo istavrit aldım. Şu an balık yemenin tam sezonu. Ayda bir kere de olsa balık yeriz. Fiyatlar gayet normal, ne çok pahalı ne çok ucuz mevsimine göre iyi fiyatlar” dedi.

Göktürk’ten balık almaya geldiğini ifade eden vatandaş Nazım Gül, “1.5 kilo istavrit aldım 110 lira para verdim. Ailem istavriti çok seviyor onun için aldım. Göktürk’ten buraya balık almak için geldim” diye konuştu.