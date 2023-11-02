Soğuk kış aylarının önemli besin kaynağı olan balık sezonunun açılmasıyla birlikte Siirt’te balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Siirt’te balıkçı tezgahı bulunan Mehmet Kezer, sezon başı olmasına rağmen balık bolluğu yaşandığını belirterek, sezonun açılmasıyla çeşitlerinin tezgahlardaki yerini aldığını söyledi. Kezer; "Sezonun başlaması ile beraber çok güzel balıklar gelmeye başladı. İzmir’den levrek, İskenderun’dan uskumrular, Karadeniz’den istavrit, çiftliklerden alabalık ve çupra geliyor. Sağlıklı olduğundan dolayı, kırmızı et yerine balık daha çok tercih ediliyor. Geçen seneye oranla balık fiyatları yüzde 30 ile 35 arası artış göstermektedir. Balık mevsimi olduğundan dolayı fiyatlar çok yüksek değil" dedi.