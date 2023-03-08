Karadeniz’de bereketli başlayan av sezonunun sonuna yaklaşıldı. Hamsinin ince olması nedeniyle yasaklanmasının ardından tezgahlar istavrit, mezgit ve kafes balıklarına kaldı.

Karadeniz’de bereketli başlayan av sezonunun sonuna yaklaşıldı. Hamsinin ince olması nedeniyle yasaklanmasının ardından tezgahlar istavrit, mezgit ve kafes balıklarına kaldı.

Sezon başında palamudun bol miktarda avlanmasının ardından, hamsi de bir süre hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Sezonun ortalarında ince olmasıyla dikkat çeken hamsi avcılığına yasak getirilmesinin ardından tezgahlarda trol ve dip avcılığından yakalanan mezgit ve istavrit satılıyor.

Av sezonunun güzel başladığını kaydeden Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, "Sezonumuzun başlangıcı gayet güzel oldu, palamut bol ve bereketli oldu. Halkımız da ucuz palamut yedi. Hamsi de iyiydi, biraz orta büyüklükteydi, çok iri olmamakla beraber güzel bir sezon geçirdi. Ama son zamanlarda bayağı incelmeye başladı, Marmara Bölgesi’nde de yasaklandı. Balığın hem azlığı, hem teknelerin çok fazla oluşuyla yoğun balık avlanması neden oldu. Her attıkları avda en az 100-150 ton balık çekiyorlar. Bu da sürekli olunca denizde kum olsa dayanmaz, balık da haliyle azaldı" diye konuştu.

Çinekop avcılığının halen devam ettiğini kaydeden Gündoğdu, "Bunlar troller ve dip avcılığından geliyorlar, şu anda tezgahlarımızda halkımızın yiyeceği balıkları buluyoruz. Levrek, somon, çipurayı da yöremizde bulunan kafeslerimizden tedarik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hamsi olmamasına rağmen tezgahların neşeli olduğunu söyleyen balıkçı Erdoğan Doğan, "Hamsi haricinde istavrit, mezgit, çinekop, zargana, barbunya, levrek, somon, çipura, izmarit mevcut. Mezgit 50 TL, istavrit 50-60 TL, çinekop 150 TL, somon 70 TL, levrek 150-175 TL. Balık bulunuyor ama vatandaşa biraz pahalı geliyor. Yine de vatandaşımız alıyor. 1 ay sonra yasaklar gelecek, ondan sonra dip avcılığı başlar. Denizin bereketi bitmez" ifadelerini kullandı.

Balık almaya gelen Engin Altun, "Önceki senelere göre bu yıl daha iyi, önceden daha erken kapanıyordu sezon. Şimdi çeşit de bol. Hamsi yok ama onun artık belli bir dönemi var. Eskiden nisana kadar giderdi, ama artık o da azaldı" dedi.