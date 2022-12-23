İzmir’in Dikili ilçesinde, "Balık Sağlıktır, Balık Başarıdır" sloganı ile başlatılan projesi çerçevesinde öğrencilere balık ekmek dağıtıldı.

İzmir’in Dikili ilçesinde, "Balık Sağlıktır, Balık Başarıdır" sloganı ile başlatılan projesi çerçevesinde öğrencilere balık ekmek dağıtıldı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Balık Sağlıktır, Balık Başarıdır" sloganı ile “100. Yılda Su Ürünleri ile Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Nesiller” projesini hayata geçirdi. Bu çerçevede, Dikili ilçesindeki Ali Çetinkaya İlkokulunda çocuklara balık ekmek ve meyve suyu dağıtıldı. Öğrencilerin haftada en az iki defa balık yeme alışkanlığı kazanmasının amaçlandığı etkinlikte, bazı çocukların ilk defa balık yediği görüldü.

Düzenlenen etkinliğe; İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, İlçe Tarım Orman Müdürü Göksel Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Nafiz Serkan, okul ve kurum müdürleri katıldı.