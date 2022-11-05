Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tezgahlarda balık çeşitleri ve özellikler palamut balığı çoğaldı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tezgahlarda balık çeşitleri ve özellikler palamut balığı çoğaldı.

Tavşanlı balık pazarında balık satışı yapan Mustafa Coşar, bu yıl palamut balığında yaşanan bolluk ile birlikte bu balık türünde fiyat artışının olmayacağını düşündüklerini ifade ederken yaptığı açıklamada, "Fiyatlarımız oldukça uygun. Vatandaşımız bol bol balık tüketsin istiyoruz. Palamutlar tartıldığında yaklaşık bir kilo ve bu balıkları tane 40 TL’den satıyoruz. Uskumru 50 lira, çinekop 80 TL, Karadeniz hamsi kilosu 70 lira ve müşterilerimize temizlemesini de yapıyoruz’’ diyerek balık severleri tezgahlarına beklediklerini belirtti.