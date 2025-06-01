Ağrı’da bulunan Balık Gölü, yaz aylarında sakin doğası, serin suları ve kartpostalları aratmayan manzarasıyla ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Balık Gölü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Göl kıyısında sıralanan küçük balıkçı tekneleri, mavi suyun kıyısında pastoral bir tablo sunarken, etrafı saran yemyeşil tepeler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Yüksek rakımda yer alan göl, serin havasıyla yaz aylarında hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekerken, göl çevresinde zaman geçiren çocuklar ve hayvanlar da renkli görüntüler sunuyor.