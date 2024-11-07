Aydın’ın Söke ilçesindeki balık fabrikası çalışanlarına jandarma ekipleri tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Söke ilçesinde bulunan bir balık fabrikasında çalışan kadın ve erkek vatandaşlara KADES ve Kadına El Kalkamaz, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler konuları kapsamında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Vatandaşların farkındalığını arttırmak ve bilinç kazandırmak amacıyla KADES ve Kadına El Kalkamaz pankartı açılarak yemekhane panosuna afiş asılarak, bilgilendirme broşürü dağıtıldı.