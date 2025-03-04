Antalya’da 26 yaşındaki baldızı Zeynep Ece Aksoy’u, 5 ay sonra da tartıştığı motokurye Ali Diken’i öldürüp boş araziye gömen Zeynel Boyacı hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Zeynel Boyacı, motokurye Ali Diken’i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, baldızı Zeynep Ece Aksoy’u kasten öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık İ.B.’nin ise beraatine karar verdi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Mine Tanrıverdi, verilen cezaların yetersiz olduğunu belirterek karara itiraz edeceklerini ve davanın takipçisi olacaklarını duyurdu. Tanrıverdi, "Bu davada, Zeynel Boyacı’nın tasarlayarak ve planlayarak cinayet işlediği kanaatindeyiz. Aynı zamanda İ.B.’nin de suça dahil olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Antalya’da Zeynel Boyacı ve İ.B. çiftinin yargılandığı iki cinayet davasında karar duruşması görüldü. Duruşmaya, aile yakınları katılmazken, sanıklar Zeynel Boyacı ve İ.B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmalarını yaptı.

Sanık Zeynel Boyacı: "Bütün pişmanlıklardan faydalanmak istiyorum"

SEGBİS üzerinden takım elbiseli ve tıraşlı bir şekilde duruşmaya katılan sanık Zeynel Boyacı, şu ifadeleri kullandı: "Ece’nin konusu tamamen bir kazaydı. Ali konusunda ise onun eşime karşı bakmış olduğu göz şekli kötüydü ve tamamen alkolün etkisindeydim. Eşimin Ali’nin ölümünden sonra haberi oldu, olayın olduğu gün değil. Her şeyi itiraf ettim, hiçbir şekilde yalan söylemedim. Bütün pişmanlıklardan faydalanmak istiyorum çünkü ben böyle bir insan değilim. Kendimi geliştirmiş bir insanım."

"Eşimin söylediklerini ciddiye almadım"

Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan İ.B. ise şunları söyledi: "Eski eşim orada diyor ya ‘hani biliyordu, en son söylemiştim.’ Ben bunu gerçekten anlamadım. Bana sadece ‘Ben bu adamı öldüreceğim’ tarzında bir şey söyledi. Ben de bunu ciddiye almadım."

Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası

Kısa bir aranın ardından mahkeme başkanı, İ.B. ve M.Ç.K.’nin beraatine karar verildiğini duyurdu. Mahkeme heyeti, sanık Zeynel Boyacı’nın Ali Diken’i öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, baldızı Zeynep Ece Aksoy’u kasten öldürmekten ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği karara itiraz edecek

Duruşmaya müdahil olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Mine Tanrıverdi, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, verilen karara itiraz edeceklerini belirtti. Tanrıverdi, kararın eksik olduğunu ve sanıkların daha ağır cezalar alması gerektiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: "Sanık Zeynel Boyacı hakkında Zeynep Ece Aksoy’u kasten öldürme suçundan ceza verilmiştir. Ancak biz, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bu kararı kabul etmiyoruz. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu davada, Zeynel Boyacı’nın tasarlayarak ve planlayarak cinayet işlediği kanaatindeyiz. Aynı zamanda İ.B.’nin de suça dahil olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle her iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiği kanaatindeyiz."

Tanrıverdi, Zeynep Ece Aksoy’un öldürülmesinin ardından Instagram şifrelerinin ele geçirilmesi, öldürüldükten sonra ailesine ses kayıtları ve mesajlar gönderilmesi gibi delillerin tasarlayarak cinayet işlendiğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca, İ.B.’nin cinayeti uzun süre gizlemesini de suça ortaklık olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Tanrıverdi, "Zeynep Ece Aksoy’un Instagram şifrelerinin ele geçirilmesi, ölümünün gizlenmesi ve ailesine hala hayatta olduğuna dair mesajlar atılması bir planın parçasıdır. İ.B.’nin bu süreçte sessiz kalması ve ailesine durumu bildirmemesi onun da suça iştirak ettiğini göstermektedir. Eğer bu durum zamanında ortaya çıksaydı, Zeynep Ece Aksoy’un cinayeti çok daha erken aydınlatılabilirdi. Biz bu nedenle hem Zeynel Boyacı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını hem de İ.B.’nin de bu olaya dahil olduğunu düşünüyoruz. Kararı istinafa taşıyacağımızı ve davanın takipçisi olacağımızı bildiririz" ifadelerini kullandı.

Olay anı

Antalya’da motokurye olarak çalışan Ali Diken’den 20 Aralık’tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile ise bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı (34), kurye Ali Diken’i (33) öldürdüğünü itiraf etti. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken’i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya’ya getirilen Boyacı, Diken’in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi. Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi’ndeki boş arazide kadavra arama köpeği eşliğinde kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken’in cansız bedenine ulaşıldı. Boyacı’nın bir kişinin daha cesedinin olduğunu söylemesi üzerine aynı yere yakın noktada toprak altında bir cesede daha ulaşıldı. Battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay’a ait olduğunu belirtti. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadede Ali Diken’i eşine karşı ağır sözler kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ali Diken ile buluştuktan sonra "Kız arkadaşlarla buluşacağız" diyerek çocukluğunun geçtiği Aksu’daki boş araziye götürdüğünü belirten Zeynel Boyacı ifadesinde, "Diken’i burada darp ettikten sonra yanımda bulunan iple boğarak öldürdüm. Ardından da araziye gömdüm. Daha önce de baldızımı da darp ederek evde öldürüp aynı yere gömmüştüm. Baldızımı da kıskandığım için evimde öldürdüm. Baldızımı öldürdüğüm için pişmanım. Baldızımı otomobille o araziye taşımıştım. Gömme işlemlerini tek başıma yaptım" dedi.

Davanın karar duruşması sonrası Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, süreci takip etmeye devam edeceklerini ve kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.