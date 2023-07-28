Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayan Balderesi Deresi’nde başlatılacak olan ıslah çalışmaları ile taşkın riski azalacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Kuşadası ilçesinde bulunan ve tarım arazilerinin sulanmasını sağlayan Balderesi Deresi’nde ıslah çalışmaları başlatılacak. Derede gerçekleştirilecek olan ıslah çalışmaları çerçevesinde hazırlanan protokol ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından imzalandı. Sözleşme bedeli 19 milyon 682 bin TL olan ve 450 iş gününde bitirilmesi planlanan çalışmalarda Balderesi Deresi’ne 500 metre betonarme duvarlı kanal yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgede yaşanabilecek taşkın riski de azaltılarak, tarım arazilerinin taşkından korunması hedefleniyor.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre “Aydın Kuşadası Güzelçamlı Baldere Deresi Islahı 2. Kısım işinin sözleşmesi Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu tarafından imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme çerçevesinde 500 metre betonarme duvarlı kanal yapılacaktır. Sözleşme bedeli 19 milyon 682 bin TL olup, işin süresi 450 takvim iş günüdür” ifadeleri yer aldı.