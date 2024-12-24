Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta bulunan Yahyalıspor ile Develigücü haftayı 3’er puanla noktaladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grupta Play-Off mücadelesi veren Develigücü ile kümede kalma hesapları yapan Yahyalıspor, haftayı galibiyetle noktaladı. Grup lideri Kilis Belediyespor’un BAY geçtiği 14. haftada Yahyalıspor, sahasında Niğde Zengenspor’u 3-0 ile geçerken, Develigücü ise deplasmanda Adana Adaletgücü’nü 1-0 mağlup etti. Yahyalı İlçe Stadı’nda Niğde ekibi Zengenspor’u konuk eden Yahyalıspor, ilk yarıda Tolgahan Alan, ikinci yarıda Mehmet Şükrü ve Gökalp Kahya ile goller bularak galibiyete erişti. Yeşil-beyazlılar, bu galibiyet ile puanını 9’a yükselterek 13. sıraya yükseldi.

Şampiyonluk yarışında geride kalmasına rağmen son haftalarda peş peşe galibiyetler alan Develigücü ise Adana deplasmanında Adaletgücü’nü 1-0 ile geçti. Maçın 15. dakikasında Tolga Yıldız ile gol bulan ve maçı 1-0 kazanan Develigücü 24 puana erişti.