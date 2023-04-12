Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden 3 Kayseri temsilcisi son haftaya puan puana girdi.

Şampiyonluk mücaelesi veren Talasgücü Belediyespor, Osmancık Belediyespor ile berabere kalınca Sincan Belediyespor’un 2 puan gerisinde son haftaya 2.sırada girdi. Son hafta sahasında Yozgat Belediyesi Bozokspor ile karşı karşıya gelecek olan Talasgücü Belediyespor’un kazanması yetmeyecek. Talasgücü Belediyespor’un şampiyon olması için aynı zamanda lider Sincan Belediyespor’un, Niğde Belediyespor ile Niğde’de oynayacağı karşılaşmayı kaybetmesi gerekecek. Talasgücü galibiyeti, Sincan beraberliği halinde bu iki takım şampiyonu belirleyecek maç oynayacak. Kayseri ekipleri arasında ligden düşme ve baraj maçı oynama noktasında da büyük çekişme var. Hacılar Erciyesspor son haftaya 41 puanda, Develigücüspor ise 40 puanda girdi. Son maçta Hacılar Erciyesspor, evinde Kırıkkale Yahşihanspor ile karşılaşacak. Hacılar bu maçı kazandığı taktirde Develigücü Süper Amatör Küme’ye düşecek, Hacılar Erciyesspor ise Süper Amatör Küme’den gelen takım ile BAL Ligi’nde yeni sezonda devam etmek için maç yapacak.

Hacılar puan kaybeder, Develigücü kazanırsa düşen takım Hacılar Erciyesspor olacak. Kayseri takımları için çok büyük öneme sahip olan son hafta karşılaşmaları nefesleri kesecek. Develigücüspor ligin son haftasında Suvermez Kapadokyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Develigücüspor’a kazanmak yetmeyecek.