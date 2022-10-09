Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grup 2. hafta karşılaşmalarında Malatya takımları mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. grup 2. hafta karşılaşmalarında Malatya takımları mağlup oldu.

Malatya İdmanyurdu, Elazığ Aksarayspor ile Malatya Yeşiltepe 1 nolu sahada karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Malatya İdmanyurdu 2-1 öne geçmesine rağmen karşılaşma sonucunda rakibi Elazığ Aksarayspor 4-2 mağlup oldu. Arapgirspor da, Tunceli Dersimsporla Malatya Arapgir stadında karşı karşıya geldi. Arapgirspor karşılaşmayı 3-0 mağlup bitirdi. Yeşilyurt Belediyespor ise deplasmanda 12 Bingölspor ile Bingöl Şehir Stadında karşı karşıya geldi. Yeşilyurt Belediyespor rakibine 1-0 mağlup oldu. Akçadağspor da deplasmanda Elazığ temsilcisi Fırat Üniversitesi Gençlik Spora 4-0 mağlup oldu.

BAL 2. grup 2. hafta karşılaşmalarında Malatya takımlarının tamamı mağlup oldu.