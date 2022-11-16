Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Kayseri ekipleri, geride kalan haftada galibiyet alamadı. Talasgücü ve Hacılar berabere kalırken Develigücü deplasmanda yenildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Kayseri ekipleri, geride kalan haftada galibiyet alamadı. Talasgücü ve Hacılar berabere kalırken Develigücü deplasmanda yenildi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, Hacılar Erciyesspor ve Develigücü ligin 7. haftasını galibiyet alamadan noktaladı. Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü maçında 3-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 3-3 beraberlik ile ayrılmıştı. Hacılar Erciyesspor ise sahasında Suvermez Kapadokya ile 1-0 öne geçtiği maçta 1-1 berabere kaldı. Develigücü ise deplasmanda Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor karşısında 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuçlar neticesinde 7. hafta sonrasında Talasgücü Belediyespor 15 puan, Hacılar Erciyesspor 11 puan, Develigücü ise 7 puan ile haftayı noktaladı.