Goller: İsmail Odabaşı (kendi kalesine) dk 22, Emir Yıldırım dk. 90+3 (Talasgücü Belediyespor) Mehmet Tatlı (penaltı) dk. 6 (Hacılar Erciyesspor)

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Yan sahada oynanan maçta 3 gol vardı. İlk yarısı 1-1 biten maçın son dakikalarında ikinci golü bulan Talasgücü Belediyespor 3 puanın sahibi oldu.

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